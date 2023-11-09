الشرطة الأمريكية تعتقل طلابا احتجوا داخل الكونغرس ضد دعم بلادهم لإسرائيل (فيديو)

قاطع طلاب جلسة الاستماع التي عقدتها الهيئة القضائية بمجلس النواب الأمريكي صباح الأربعاء، والتي كانت تناقش حرية التعبير في الحرم الجامعي، حيث دعى الطلاب إلى وقف الحرب في غزة، وألقت الشرطة القبض على 10 منهم.

وحمل الطلاب المتظاهرون لافتات ضد الحرب وهتفوا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وقالوا إن عدد الضحايا في غزة وصل إلى 10 آلاف أغلبهم أطفال ونساء.

كما رفع بعض الطلاب أيديهم المطلية باللون الأحمر (لون الدم)، ولبسوا عصبات على رؤوسهم مكتوب عليها “غزة”، وأكدوا على رفضهم الحرب على غزة ودعم الولايات المتحدة المطلق للعملية العسكرية ضد أهالي القطاع.

وبحسب شرطة مبنى مجلس النواب الأمريكي، فقد ألقي القبض على ما يقرب 10 متظاهرين بتهمة التجمهر. وقالت الشرطة إن أحد المتظاهرين اتهم أيضًا بالاعتداء على ضابط أمن.

وردد المتظاهرين خلال هتافاتهم عبارات من بينها “فلسطين حرة، وغزة حرة، وأوقفوا الحصار والاحتلال الآن”.