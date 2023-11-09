شاهد: الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية مسيرة قبالة سواحل اليمن

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن الحوثيين أسقطوا قبالة السواحل اليمنية طائرة أمريكية مسيّرة من طراز “إم كيو-9”.

وأعلن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014 ويحكمون مساحات شاسعة من البلاد، مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة في وقت سابق الأربعاء.

وقال المسؤول الأمريكي إن “قوات الحوثيين أسقطت قبالة السواحل اليمنية طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 مسيّرة عن بُعد”.

أمّا الحوثيون فقالوا إن الطائرة كانت تقوم “بأعمال عدائية ورصد وتجسس” في إطار الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية ضمن الدعم العسكري لكيان العدو الإسرائيلي 8-11-2023م pic.twitter.com/mTdqNuwwje — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 8, 2023

وسارعت الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعزّزت القوات الأمريكية في المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى.

واستهدف الحوثيون إسرائيل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، واعترضت البحرية الأمريكية صواريخ عدة أطلقها الحوثيون الشهر الماضي.