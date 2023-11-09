طائرة مسيرة تصيب مبنى في إيلات جنوب إسرائيل (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في اليمن أنهم أطلقوا صواريخ باليستية على مدينة إيلات الإسرائيلية.

وقال في بيان على تويتر، الخميس، إن الصواريخ “أصابات أهدافا عسكرية في منطقة “أم الرشاش” إيلات، وحققت العملية أهدافها، رغم تكتم العدو على ذلك”.

بيان متحدث القوات المسلحة لاستهداف الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة 9-11-2023م pic.twitter.com/dO46pRqkAt — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 9, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قال الخميس، إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى في مدينة إيلات جنوبي البلاد.

وأفادت خدمات الطوارئ بعدم وقوع إصابات وبأن الهجوم أحدث أضرارا طفيفة فقط.

وقال الجيش في بيان “هوية الطائرة المسيرة وتفاصيل الواقعة قيد التحقيق”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إنه وفقا لتقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية “فالحديث يدور عن طائرة مسيرة من طراز صمد-3، أطلقها الحوثيون من اليمن، وانفجرت في مدرسة في إيلات وتسببت بأضرار دون أي إصابة في صفوف 37 تلميذا كانوا في المدرسة”.

وشنت جماعة الحوثي، في الأسابيع القليلة الماضية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل، أضرارا مادية بالمدرسة.

فيما قالت إذاعة الجيش إن “7 إسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة الحادث”.