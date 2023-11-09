عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، عن رفض بلاده “أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة وانتهاء الحرب عليها”.

وأكد رفض الأردن لأي حديث عن “إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية”.

وقال إن خيار التهجير الذي طرحته إسرائيل بداية الحرب فشل ولم يجد قبولاً ليس فقط من مصر والأردن والفلسطينيين بل من كل العالم.

وأكد أن أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه باتجاه الأردن هو بمثابة إعلان حرب على الأردن “سنتصدى له بكل قوة”.

وقال إن “المشكلة الأساسية، وسبب تجدد العنف والحروب وعدم الاستقرار هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم إنهائه بحل سياسي عادل للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وعلق الصفدي، خلال لقائه بصحفيين وكتاب في ندوة بالعاصمة الأردنية عمان، على ترويج السلطات الإسرائيلية فكرة القضاء على حماس، وقال إن “حماس فكرة، والفكرة لا تنتهي”.

وأضاف أنه “من يريد وضعًا مغايرًا، عليه تلبية حاجات وحقوق الشعب الفلسطيني وبالسلام الشامل”، حسبما نقلت صحيفة الغد الأردنية.

وأكد أنه “إذا لم يذهب المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، وبخطة تحقق السلام والدولة الفلسطينية وحقوق شعبها، فإننا سنعود للحرب كل 5 أو 6 سنوات، ولن يشهد أحدٌ الاستقرار والأمن الذي يطالب به كل العالم”.