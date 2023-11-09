وفد من حماس برئاسة هنية يلتقى رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الخميس، على رأس وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث بحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وذكر بيان أصدرته حركة “حماس” أن الوفد بقيادة هنية “التقى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة”.

وضم وفد الحركة بجانب هنية كلا من رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي خليل الحية، وفقا للبيان.

عاجل | حركة حمـ.ـاس: إسماعيل هنية وصل #مصر على رأس وفد من الحركة وبحث الأوضاع في غزة مع رئيس المخابرات المصرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sl582Kaq5V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها هنية إلى مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 34 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استهدف خلالها بالقصف، مساجد ومستشفيات ومدارس تؤوي مرضى ونازحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف و812 فلسطينيا، منهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين.