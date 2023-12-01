الحوثيون يتوعدون باستئناف الهجمات ضد إسرائيل إذا تجددت الحرب على غزة

أبدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، “استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة”.

وقالت في بيان الخميس، إن “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر”.

وأضافت أنها مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية فإن القوات المسلحة… — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 30, 2023

وأكدت أن عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأهابت “بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعمًا وإسنادًا لمقاومته الحرة”.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلن الحوثيون الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.





وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”، بعدما أعلنت مرارًا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام أيضًا، اعتراض طائرة مسيّرة من دون طيار، كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.