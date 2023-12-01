فلسطين

الحوثيون يتوعدون باستئناف الهجمات ضد إسرائيل إذا تجددت الحرب على غزة

اليمن سفينة الحوثي
مسلحون تابعون لجماعة الحوثي خلال استيلائهم على سفينة الشحن "غلاكسي ليدر" (رويترز)
1/12/2023

أبدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، “استعدادها الكامل لاستنئاف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة”.

وقالت في بيان الخميس، إن “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر”.

وأضافت أنها مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

وأكدت أن عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأهابت “بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة”.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلن الحوثيون الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

 

وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام أيضا، اعتراض طائرة مسيرة من دون طيار، كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.

المصدر : الجزيرة مباشر