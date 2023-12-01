الدفعة السابعة.. الاحتلال يفرج عن 30 فلسطينيا ويتسلم 10 إسرائيليين من غزة (فيديو)

أفرجت إسرائيل فجر الجمعة عن 30 فلسطينيا من السجون، فيما أعلن جيش الاحتلال، مساء الخميس، أن منظمة الصليب الأحمر “تسلمت 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة”، وذلك بعد ساعات من تسلمها أسيرتين إسرائيليتين من “ميدان فلسطين” وسط مدينة غزة.

وبثت كتائب القسام تسجيلا يظهر تسليم مقاتليه الأسرى الإسرائيليين.





من جهته، أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيانات عبر منصة “إكس”، أن “التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة تشمل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين في غزة، بينهم مواطنتين روسيتين أفرج عنهما الأربعاء”.

وقال الأنصاري، إنه “سيتم الإفراج عن 23 قاصرا، و7 نساء فلسطينيين، من السجون الإسرائيلية في إطار التزامات اليوم السابع من اتفاق تبادل الأسرى”.

حسب التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. حيث تم احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم امس ضمن هذه القائمة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

بدورها أعلنت وزيرة خارجية المكسيك أليسيا بارسينا عبر منصة إكس إطلاق سراح مواطنة من رهينتين مكسيكيتين محتجزتين في غزة، الخميس.

وشكرت بارسينا في المنشور الحكومة القطرية على “وساطتها التي لا تقدر بثمن”.

Con enorme alegría informo que Ilana Gritzewsky, una de las dos retenidas en Gaza, fue liberada hoy. A nombre del @GobiernoMX agradecemos profundamente al Gobierno de Qatar por su invaluable mediación. 1/2 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 30, 2023

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، هدنة مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، تم تمديدها يومين إضافيين، ثم مددت مساء الأربعاء، ليوم إضافي.

وتسير الهدنة وفق شروط واحدة، وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي، وهو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

الآن كتائب القسام تبث مشاهد من تسليم مجاهديها للدفعة السابعة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى pic.twitter.com/W4Nsb91uV2 — رضوان الأخرس (@rdooan) November 30, 2023

كما تنص الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.