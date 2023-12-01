فلسطين

الدفعة السابعة.. الاحتلال يفرج عن 30 فلسطينيا ويتسلم 10 إسرائيليين من غزة (فيديو)

الصليب الأحمر في غزة يتسلم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة
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1/12/2023

أفرجت إسرائيل فجر الجمعة عن 30 فلسطينيا من السجون، فيما أعلن جيش الاحتلال، مساء الخميس، أن منظمة الصليب الأحمر “تسلمت 6 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة”، وذلك بعد ساعات من تسلمها أسيرتين إسرائيليتين من “ميدان فلسطين” وسط مدينة غزة.

وبثت كتائب القسام تسجيلا يظهر تسليم مقاتليه الأسرى الإسرائيليين.

من جهته، أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيانات عبر منصة “إكس”، أن “التزامات اليوم السابع من اتفاق الهدنة تشمل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين في غزة، بينهم مواطنتين روسيتين أفرج عنهما الأربعاء”.

وقال الأنصاري، إنه “سيتم الإفراج عن 23 قاصرا، و7 نساء فلسطينيين، من السجون الإسرائيلية في إطار التزامات اليوم السابع من اتفاق تبادل الأسرى”.

بدورها أعلنت وزيرة خارجية المكسيك أليسيا بارسينا عبر منصة إكس إطلاق سراح مواطنة من رهينتين مكسيكيتين محتجزتين في غزة، الخميس.

وشكرت بارسينا في المنشور الحكومة القطرية على “وساطتها التي لا تقدر بثمن”.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، هدنة مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، تم تمديدها يومين إضافيين، ثم مددت مساء الأربعاء، ليوم إضافي.

وتسير الهدنة وفق شروط واحدة، وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي، وهو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما تنص الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

المصدر : وكالات