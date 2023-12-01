القسام تعلن قصف تل أبيب ومدن إسرائيلية “ردا على استهداف المدنيين” في غزة (فيديو)

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، قصف مدن عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية “ردا على استهداف المدنيين”.

وأضافت أن الكتائب “دكت تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

كما استهدفت شمال مدينة غزة “دبابة صهيونية بعبوة شواظ، وناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود بقذيفة تاندوم وأسلحة رشاشة”، بحسب القسام.

وقالت “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات”.

وبخصوص قصفها مناطق داخل إسرائيل، قالت كتائب القسام إنها “قصفت قاعدة رعيم العسكرية ومغتصبة (مستوطنة) سديروت ومغتصبة (مستوطنة) نتيفوت برشقات صاروخية”.

كما قصفت الكتائب مستوطنة “أسدود المحتلة برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين” الفلسطينيين، وفق القسام.

وأعلنت “القسام” أنها “قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

كما دوت صفارات الإنذار، الجمعة، في مدينة أسدود وعدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية بغلاف قطاع غزة، إضافة إلى “رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية، تم اعتراض 5 منها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة”، حسبما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.