بعد انتهاء الهدنة في غزة.. حزب الله يعلن استئناف هجماته ضد إسرائيل

استشهد مدنيان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، الجمعة، مع تجدد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله، بعد ساعات من انتهاء الهدنة في قطاع غزة، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية.

وأعلن حزب الله بعد ظهر الجمعة شنّ هجمات على مواقع إسرائيلية حدودية، في عمليات هي الأولى منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن “مدنيين اثنين استشهدا في بلدة حولا، بعد استهداف منزلهما بالقصف المعادي.. وهما ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد”.

وكان حزب الله أعلن في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 1-12-2023 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة”.

وجل العلام موقع إسرائيلي على الحدود مع منطقة الناقورة في جنوب لبنان.

وفي بيانات منفصلة، تبنى حزب الله أيضا أربعة هجمات أخرى، بما في ذلك استهداف جنود وثكنات حدودية.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف “خلية إرهابية” و”اعترض عمليتَي إطلاق” صواريخ من لبنان، مضيفا أن “نيران المدفعية أصابت المواقع” التي نفّذت منها الهجمات.