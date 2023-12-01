إنقاذ طفل عمره يومان بعد قصف إسرائيلي استهدف عائلته جنوبي غزة (فيديو)

نجا، الجمعة، طفل رضيع بعمر يومين من قصف إسرائيلي استهدفه وعائلته في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتداول ناشطون صورًا تظهر الأطباء والفريق الطبي وهم يحاولون إنقاذه، ويقدمون له الإسعافات الأولية في مستشفى أبو يوسف النجار في غزة.

وقال أحد الحاضرين إن القصف جاء بشكل مفاجئ، “وكان هناك أطفال ونساء.. الوضع صعب جدًا”.

وأضاف أن الطفل المصاب عمره 48 ساعة فقط، وجاء “بعد انتظار لمدة 10 سنوات”.

مشهد مؤثر.. طفل عمره يومان ينجو من القصـ ـف الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة#غزة_الآن | #غزة_لحظة_بلحظة | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/xorLgUJqgJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2023

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.