فلسطين

إنقاذ طفل عمره يومان بعد قصف إسرائيلي استهدف عائلته جنوبي غزة (فيديو)

بعض آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة
بعض آثار الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال في غزة (رويترز)
1/12/2023-|آخر تحديث: 1/12/202308:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نجى الجمعة طفل رضيع بعمر يومين من قصف إسرائيلي استهدفه وعائلته في رفح جنوبي قطاع غزة.

وتداول ناشطون صورًا تظهر الأطباء والفريق الطبي وهم يحاولون إنقاذه، ويقدمون له الإسعافات الأولية في مستشفى أبو يوسف النجار في غزة.

وقال أحد الحاضرين إن القصف جاء بشكل مفاجئ “وكان هناك أطفال ونساء.. الوضع صعب جدًا”.

وأضاف أن الطفل المصاب عمره 48 ساعة فقط، وجاء “بعد انتظار لمدة 10 سنوات”.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر