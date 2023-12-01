قطر: استمرار القصف على غزة يعقد جهود الوساطة والمفاوضات مستمرة لعودة الهدنة

كشفت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، أن “المفاوضات مستمرة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعودة الهدنة في قطاع غزة”.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، عقب استئناف إسرائيل قصف مناطق في القطاع بعد جولات من الهدنة وتمديدها.

وانتهت صباح الجمعة، هدنة مؤقتة في قطاع غزة أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وأعربت قطر في البيان ذاته عن أسفها “الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها”.

بيان| قطر تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/sq02u82NtF — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 1, 2023

وأكدت أن “المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة”.

وشددت على “الالتزام مع شركاء الوساطة (مصر والولايات المتحدة) باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة”.

ونبهت إلى أن “استمرار القصف على قطاع غزة يعقد الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع”، مطالبة “المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف القتال”.

وجددت قطر “إدانة استهداف المدنيين ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني غزة المحاصرين” وطالبت “بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة دون عوائق”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 قتيلا، وعشرات الجرحى.