آلاف النازحين يتكدسون في العراء بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة في بيت لاهيا (فيديو)

أظهرت صور “حصرية” حصلت عليها الجزيرة مباشر تكدسًا لمئات النازحين في إحدى ساحات بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووفق شاهد عيان أرسل مقطع “فيديو”، فإن قوات الاحتلال أخلت مدرسة خليفة بن زايد التي كان يحتمي فيها النازحون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من النازحين الذين كانوا في المدرسة، وأقدمت على حرق ممتلكاتهم داخل صفوفها، وفقًا لقوله.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف صاروخية، أسفرت عن استشهاد عدد من النازحين، وإصابة آخرين حالة بعضهم حرجة.

ومنعت قوات الاحتلال وصول أي من مقومات الحياة من الطعام أو الشراب عن هؤلاء النازحين المتكدسين في الساحة، ولا يعرفون أي مصير ينتظرهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفًا و700 شهيد، و48 ألفًا و780 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

أوضاع صعبة في جباليا

وفي تسجيل آخر، رصدت الجزيرة مباشر الأوضاع الصعبة التي يعيشها مئات الفلسطينيين في مدرسة بمعسكر جباليا في قطاع غزة.

وأظهرت الصور طوابير طويلة من الأهالي مصطفين لتعبئة قوارير المياه.

وقال مراسل الجزيرة إن الأشخاص الذين لجأوا إلى المدارس في الشمال، يعانون من الأمراض والأوبئة.

وأوضح أحد النازحين أن الدور على المياه يبدأ من الساعة 12 ليلًا، مشيرًا إلى أن وكالة “الأونروا” تخلّت عن دورها في مساعدة الأهالي في شمال غزة، مؤكدًا عدم وجود ماء ولا غذاء.

كما اشتكت سيدة للجزيرة مباشر من قلة المساعدات والماء، وأشارت إلى أنهم لا يجدون رغيف خبز للأكل.

مدرسة القدس في رفح

وكشف نازحون فلسطينيون بمدرسة القدس في رفح جنوب غزة عن أوضاع مأساوية وصعبة يعيشونها في أماكن نزوحهم.

واشتكى أشخاص عدة للجزيرة مباشر من نقص في الخيم، وقلة في الغذاء والدواء والنظافة.

وقالت أم صالح موسى من حي الزيتون، “من أول الحرب طلعنا من كثر القذائف ونزحنا إلى المدارس في حي الزيتون، معاناة لا توصف لا أكل لا شرب لا نظافة، الحرب هذه إبادة رسمية، نتمنى الفرج”.

النازحة نعمة ريحان من شمال بيت لاهيا، قالت إنه عند اشتداد الحرب والغارات خرجوا واتجهوا لجباليا ثم إلى الجنوب، ولم يتغير الوضع، وقالت للجزيرة مباشر “هيكم شايفين الأطفال بتخاف عند الغارات، الأوضاع صعبة للغاية”.

وكشفت سيدة عن عدم وجود مأوى لها، حيث تبقى طول النهار في الخارج، “ويحن” عليها أحيانًا بعض العائلات ليدخلوها لتنام في آخر الليل.

وروى أب لطفل مريض صعوبة ما يجري لابنه، وقال إنه لا يستطيع توفير غذاء له ولا دواء، حيث يعاني ابنه من نقص في التغذية.