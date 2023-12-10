أبو عبيدة: دمرنا 180 آلية إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة وأوقعنا عددا كبيرا من القتلى في صفوف العدو (فيديو)

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن المقاومة تمكنت من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة نشرتها الجزيرة مباشر، إن عمليات كتائب القسام العسكرية “نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدونا بسلام”.

وجدد التأكيد على أنه “لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة”.

كلمة مسجلة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SL3e68WCBx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:

يواصل العدو الصهيوني النازي عدوانه الهمجي ضد شعبنا مستهدفا الانتقام الأعمى من المدنيين وخاصة النساء والأطفال

تمكنا من التصدي لقوات العدو المتمركز في محاور ما قبل الهدنة أو بعدها خلال الأيام العشرة الماضية من العدوان

العدو لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم