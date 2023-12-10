تدمير دبابات واستهداف جنود وإسقاط قنابل من مسيرات.. مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام وقوات الاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام مقاتليها مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت الصور التي وصلت الجزيرة مباشر وبثت الأحد، استهداف القسام تجمعا لجنود إسرائيليين أمام إحدى الدبابات.

وكشفت الصور استهداف آليات عدة أخرى، حيث ظهرت انفجارات في التسجيل، فيما يكبر المقاتلون فرحا بوقوع الإصابات.

وفي أحد المقاطع يتم إسقاط قنبلة من طائرة مسيرة على دبابة إسرائيلية في مكان لتجمع الآليات العسكرية.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام أعلن الأحد، أعلن تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية إسرائيلية، خلال 10 أيام، منذ انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و”حماس” في غزة.

وأضاف أبو عبيدة أن “العدو (الإسرائيلي) فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع”.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام “تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.