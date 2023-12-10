رئيس وزراء قطر: الكارثة الإنسانية في غزة تدفع إلى التساؤل عن ماهية النظام الدولي وفاعلية أدواته القانونية (فيديو)

ذكر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن “ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي، وفاعلية أدواته القانونية، وصدق مبادئه”.

وأكد في كلمة له خلال افتتاح منتدى الدوحة، الأحد، أن “هذه الأسئلة تزداد إلحاحًا مع تزايد المشاهد المؤلمة، التي ربما نشيح بوجوهنا عنها من فظاعتها، ولكنها واقع يعيشه مليونان وثلاثمائة ألف إنسان كل يوم منذ أكثر من 60 يومًا”.

وأعرب عن أسفه بأن تكون الذرائع التي تساق حول استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض، وشدد على أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والأبرياء بشكل متعمد مرفوض تحت أي ذريعة.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية يدفع إلى التساؤل عن ماهية النظام الدولي وفاعليته وصدق مبادئه#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/h90JQ1JU9h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023

وأضاف أن القانون الدولي والقيم الإنسانية والدينية، تفرض حمايتهم، “وإدانتنا قتلهم وحصارهم وتجويعهم موقف مبدئي ثابت لا يتزعزع”.

وأكد أن هذه الأزمة أظهرت بوضوح، حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث انقسم العالم إلى مطالب بإنهاء هذه الحرب وإيقاف آلة القتل، ومتردد حتى في مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.