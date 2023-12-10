مظاهرة حاشدة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

تجمع المئات من الإسرائيليين في ما بات يعرف باسم “ساحة الرهائن” في تل أبيب، السبت، للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 أسيرًا لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ومع توالي صعود المتحدثين إلى منصة الساحة، رفع مشاركون لافتات كُتب عليها “إنهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم” و”أعيدوهم الآن إلى الوطن”.

وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين البالغ 19 عامًا، بعد اعتلائه المنصة “نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات”.

وأضاف تشين الذي كان نجله جنديًا في الخدمة عندما أُسر “نحن نطالب بأن نكون جزءًا من عملية التفاوض”، متابعًا “أخرجوهم الآن، فورًا، مهما كان الثمن”.

واعتبر يوآف زالمانوفيتز أن الحكومة “لا تهتم” لأمر الرهائن، قائلًا لوكالة الصحافة الفرنسية “إنهم يريدون الانتقام”.

وقال إيلي اليعازر قريب أحد الرهائن وسط الحشد إنه كان ينبغي على الحكومة أن تعطي الأولوية لإعادة الرهائن على حساب مواصلة حربها ضد حماس.

وأضاف المهندس البالغ 61 عامًا “كان ينبغي عليهم عقد صفقة في وقت سابق” مشيرًا إلى أن “مهمة الحكومة أن تحافظ على سلامة شعبها وأرضها”.