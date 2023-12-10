يديعوت أحرونوت تكشف: 5 آلاف جندي إسرائيلي مصاب في المستشفيات (فيديو)

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية السبت، أن ما يزيد عن 5 آلاف من عناصر جيش الاحتلال أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا كمعاقين.

وقالت الصحيفة إن من بين الجرحى أيضا “1000 من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي”.

بدورها، أوضحت رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، “ليمور لوريا” أنها لم تمر قط بأي شيء مماثل لهذا، مضيفة أن أكثر من 58% من الجرحى الذين يستقبلونهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر.

صحيفة يديعوت أحرونوت: 📌قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية يستقبل يوميا 60

جريحا جديدا ومعظم الإصابات خطيرة 📌أكثر من 2000 جندي جريح تم الاعتراف بهم رسميا من قبل

الجيش الإسرائيلي كمعاقين#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/gVuZC9HzQm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2023

وأوضحت أن “حوالي 12% منها عبارة عن إصابات داخلية – الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية هناك أيضًا إصابات في الرأس والعين”.

وزادت المسؤولة أن هناك حوالي 7% مصابون نفسيا، وهو رقم من المتوقع أنه سيرتفع بشدة، “لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضًا مصاب نفسيا، وأيضًا لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب”.

وأشارت لوريا إلى الحرب الحالية تغير بشكل كبير هيكل المجتمع الإسرائيلي، مضيفة “نستقبل مجموعة كبيرة جدًا من الشباب، ولأول مرة أيضًا عددًا كبيرًا جدًا من المجندات، وهو أمر لم نعرفه بعمق حتى الآن وسيتعين علينا دراسته”.

وفي آخر إحصاء رسمي، اعترفت قوات الاحتلال بمقتل 425 جنديا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.