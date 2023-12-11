أبرز عمليات سرايا القدس ضد جيش الاحتلال في اليوم الخامس والستين من الحرب على غزة (فيديو)
11/12/2023-|آخر تحديث: 11/12/202302:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، الأحد، قتل وجرح عناصر قوة إسرائيلية خاصة في تفجير منزل تواجدت بداخله شرقي مدينة غزة.
وقالت سرايا القدس، في بيان: “نسفنا منزلا بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق”.
ونشرت سرايا القدس بيانات عدة على صفحتها بتطبيق تلغرام جاء فيها:
- خاض مقاتلونا مساء أمس (السبت) اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية كانت متحصنة في منزل بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضاد للأفراد في محاور التقدم شمال شرق خان يونس.
- قصفنا تجمعات للجيش الإسرائيلي محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.
- قصفنا التحشدات العسكرية محيط موقع بوابة “النمر” في محور التقدم شرق الوسطى بوابل من قذائف الهاون.
- تمكن مقاتلونا من استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف “التاندوم” والـ (RPG) في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.
- قصفنا تجمعا للآليات العسكرية في محور التقدم “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة “تاندوم” في منطقة الفالوجا محيط صافي غرب معسكر جباليا.
- قصفنا “صوفا” برشقة صاروخية.
- خلال المعارك الضارية في مشروع بيت لاهيا أوقعنا قوة إسرائيلية خاصة بكمين محكم وأجهزنا عليها بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (TBG).
- قصفنا تجمعات لجنود العدو مدخل تبة الـ 86 “الكرد” في محاور التقدم شمال شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.
- نسفنا منزلاً بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا إسرائيليا كانوا يحاولون العثورعلى فوهة نفق وقد تمكن أحد مقاتلينا “الاستشهاديين” من الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.
- دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” بعبوة “ثاقب – برميلية” في شارع حسنين محور التقدم بحي الشجاعية.
- استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع (D9) بقذيفة مضادة للدروع في محيط الفاخورة غرب مخيم جباليا.
- تمكنا بفضل الله من قنص جنديين في محور التقدم حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر