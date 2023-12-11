أبرز عمليات سرايا القدس ضد جيش الاحتلال في اليوم الخامس والستين من الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، الأحد، قتل وجرح عناصر قوة إسرائيلية خاصة في تفجير منزل تواجدت بداخله شرقي مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان: “نسفنا منزلا بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق”.

ونشرت سرايا القدس بيانات عدة على صفحتها بتطبيق تلغرام جاء فيها: