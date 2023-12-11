حصاد معارك وعمليات كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في غزة خلال اليوم الخامس والستين من الحرب (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الأحد، عن سلسلة هجمات نفذتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في قطاع غزة منذ أسابيع.

وكشفت كتائب القسام عن استهدافها تجمعات لجنود وإعطابها آليات عسكرية داخل القطاع، فضلا عن قصفها مناطق داخل إسرائيل.

وفيما يلي أبرز العمليات:

شمال غزة- تل الزعتر

أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة ميركفاه إسرائيلية في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105”.

وكشفت عن استهدافها جرافة من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” مؤكدة تحقيقها فيها إصابة مباشرة.

شمال غزة – الفالوجا

وفي الشمال أيضا، تمكن مقاتلو القسام من الإجهاز على قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، بحسب بيان للكتائب.

وقالت الكتائب إنها أجهزت على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

وفي بيان آخر، أوضحت أنه تم الإجهاز على 3 جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية إسرائيلية في الفالوجا.

وأعلنت استهدافها آلية بقذيفة “الياسين 105”.

كما تمكن مقاتلو القسام من إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أسفل مبنى في الفالوجا.

شمال غزة – جباليا

وأعلنت الكتائب استهداف آليتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بيان آخر قالت إنها استهدفت 6 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا بالقذائف المضادة للدروع.

وأوضحت أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا، بقذيفة أفراد مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما استهدف مقاتلو القسام قوة إسرائيلية خاصة راجلة وجرافة عسكرية بعبوة أفراد “رعدية” غرب جباليا شمال قطاع غزة.

واشتبك المقاتلون مع عدد من جنود الاحتلال غرب مخيم جباليا وأعلنوا مقتل جندي إسرائيلي من مسافة صفر.

وقالت الكتائب في بيان بعد ظهر الأحد إن “مجاهدي القسام يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ويوقعون قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد”.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوات إسرائيلية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد “وأكدوا مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم”.

واستهدفت كتائب القسام دبابتي ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف “الياسين 105” في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وأعلن المقاتلون عن استهدافهم قوة إسرائيلية خاصة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات وقذائف “الياسين 105” وأوقعوها بين قتيل وجريح رغم القصف الحربي والمدفعي لمنعهم من الوصول للقوة.

جنوب غزة – خانيونس

في خان يونس تركزت أبرز المعارك الإثنين، حيث واجه الجيش الإسرائيلي خلال توغله إلى وسط المدينة معارضة شرسة وخاض معارك ضارية مع المقاومة.

وأعلنت كتائب القسام أنها “دكت تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون”، كما استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية شرق المدينة بقذيفة “الياسين 105”.

وكشفت الكتائب عن “استهدافها دبابتين صهيونيتين في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105″، فضلا عن استهداف قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد “رعدية” شرق المدينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

واستهدفت الكتائب عدة آليات عسكرية منها، جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة “شواظ” ودبابة ميركفاه صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة “الياسين 105”.

ونشرت الكتائب بيانا قالت فيها إن “مجاهدي القسام عاودوا التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس والمكونة من 15 جندياً فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام”.

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مقر قيادة ميدانية بقذيفة أفراد شرق خانيونس وأكدوا إيقاع عدد كبير منهم بين قتيل وجريح.

كما تمكن مقاتلو القسام وفق بيان آخر، من استهداف دبابة ميركفاه حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105 ” وبعدها أجهز المقاتلون على 4 منهم من مسافة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

وفجروا عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خانيونس.

وسط غزة

في مدينة غزة، استهدفت كتائب القسام 4 دبابات ميركفاه وجرافة عسكرية من نوع D9 في شارع الجلاء بالقذائف المضادة للدروع.

وقالت كتائب القسام إنها دكت تحشدات قوات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأوضحت أنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي شرق مدينة غزة، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 5 دبابات وناقلة جند و3 جرافات عسكرية بقذائف “الياسين 105” في حي الشجاعية.

قصف

وأعلنت كتائب القسام قصفها مواقع عسكرية إسرائيلية في “ليمان” و”خربة ماعر” “بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

كما قالت إنها قصفت “تحشدات للعدو في موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية”.