دعما لغزة.. آلاف يحتجون في برلين ويطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

تظاهر آلاف المحتجين وسط شوارع برلين مطالبين الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تزامنًا مع الحرب الجارية على غزة.

واحتشد المتظاهرون معبّرين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ولوحوا بأعلام فلسطين، مرددين شعار “ألمانيا تُموّل، وإسرائيل تقصف”.

وقالت إحدى المتظاهرات للجزيرة مباشر إن الحكومات الأوروبية وألمانيا لا تمثل عامة الشعب بقراراتها ولا بانحيازاتها السياسية “هذا ليس ما يؤمن به الناس، ولن نتبعهم”.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا أحد منا حر حتى يتحرر الجميع” و”الصحافة الألمانية تكذب” و”اعزفوا الألحان لا تُسقطوا القنابل” و”التاريخ لا يعيد نفسه لكن الناس تكرره”.

يُذكر أن الموافقات الخاصة بتصدير ألمانيا أسلحة إلى إسرائيل هذا العام تزايدت نحو 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، إذ تعاملت برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة بصفتها أولوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.