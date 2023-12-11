دعما لغزة.. آلاف يحتجون في برلين ويطالبون بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

تظاهر آلاف المحتجين وسط شوارع برلين مطالبين الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تزامنا مع الحرب الجارية على غزة.

واحتشد المتظاهرون معبرين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ولوحوا بأعلام فلسطين، مرددين شعارات: “ألمانيا تُموّل، وإسرائيل تقصف”.

وقالت إحدى المتظاهرات للجزيرة مباشر إن الحكومات الأوربية وألمانيا لا تمثل عامة الشعب بقراراتها ولا بانحيازاتها السياسية. “هذا ليس ما يؤمن به الناس، ولن نتبعهم”.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا أحد منا حر حتى يتحرر الجميع”، “الصحافة الألمانية تكذب”، “اعزفوا الألحان لا تسقطوا القنابل”، و “التاريخ لا يعيد نفسه، لكن الناس تكرره”.

يذكر أن الموافقات الخاصة بتصدير ألمانيا أسلحة لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث تعاملت برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.