محرومون من الطعام والشراب والمأوى.. نازحون يتحدثون عن أوضاعهم الصعبة في مكان نزوحهم برفح (فيديو)

كشف نازحون فلسطينيون في مدرسة القدس في رفح جنوب غزة عن أوضاع مأساوية وصعبة يعيشونها في مكان نزوحهم.

واشتكى أشخاص عدة للجزيرة مباشر من نقص في الخيم، وقلة في الغذاء والدواء والنظافة.

وقالت أم صالح موسى من حي الزيتون “من أول الحرب طلعنا من كثر القذائف ونزحنا إلى المدارس في حي الزيتون، معاناة لا توصف لا أكل لا شرب لا نظافة، الحرب هذه إبادة رسمية، نتمنى الفرج”.

النازحة نعمة ريحان من شمال بيت لاهيا، قالت إنه عند اشتداد الحرب والغارات خرجوا واتجهوا لجباليا ثم إلى الجنوب، ولم يتغير الوضع، وقالت للجزيرة مباشر “هيكم شايفين الأطفال بتخاف عند الغارات، الأوضاع صعبة للغاية”.

وكشفت سيدة عن عدم وجود مأوى لها، حيث تبقى طول النهار في الخارج، وأن بعض العائلات “تحن” عليها أحيانًا وتدخلها لتنام معهم آخر الليل.

وروى أب لطفل مريض صعوبة ما يجري لابنه، وقال إنه لا يستطيع توفير غذاء له ولا دواء، حيث يعاني ابنه من نقص في التغذية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفًا و700 شهيد، و48 ألفًا و780 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.