تجريد صحفية فرنسية من جائزة بسبب منشور ينتقد إسرائيل و”الإبادة الجماعية” في غزة

أعلنت منطقة باريس تجريد الصحفية الفرنسية زينب الغزوي من جائزة نالتها قبل أربع سنوات، بعدما شاركت منشورا يشبّه قصف إسرائيل لغزة بـ”الهولوكوست”.

وكانت الغزوي قد مُنحت في العام 2019 جائزة “سيمون فيل” التي تحمل اسم الناجية الفرنسية من الهولوكوست والناشطة السياسية المدافعة عن حقوق النساء، تكريما لعملها في مجال “الدفاع عن العلمانية والنضال ضد الظلامية بكل أشكالها ومن أجل المساواة بين النساء والرجال”.

والغزوي مغربية الأصل وهي كاتبة ومعلّقة تلفزيونية، وكانت قد عمدت السبت إلى إعادة نشر بيان على منصة إكس يتّهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” ويشبّه سياساتها تجاه الفلسطينيين بالممارسات النازية ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

والشهر الماضي حذّر خبراء أمميون بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أن الشعب الفلسطيني “معرض لخطر الإبادة الجماعية”.

وأعرب أوريليان فيل، حفيد سيمون فيل، في رد على ما نشرته الغزوي عن قلقه من أن يسهم منشورها في “التقليل من شأن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون”، داعيا منطقة باريس للتحرك.

Bonjour Madame @vpecresse.

Il y a quatre ans, la région Ile-de-France a remis à Madame @ZinebElRhazoui un prix portant le nom de ma grand-mère Simone Veil.

Ma grand-mère qui a passé plusieurs mois, d'avril 1944 à janvier 1945, à survivre dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, pic.twitter.com/E03LYqLpZS — Aurélien Veil (@AurelienVeil) December 9, 2023

والأحد قالت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل-دو-فرانس، إنها سحبت الجائزة التي منحتها للغزوي تكريما لـ”نضالها ضد الإسلاميين” لأن التعليق الذي أعادت نشره على منصة إكس “ألحق أذى رهيبا” بالشعب الفرنسي الذي عايش الهولوكوست.

وقالت بيكريس إن “بياناتها (الغزوي) الأخيرة… بما في ذلك إعادة نشر لمقارنة بين (معسكر) أوشفيتز والرد الإسرائيلي ضد إرهابيي حماس في غزة، شائنة وصادمة”.

وعلى منصة إكس ردت الغزوي معربة عن اعتقادها أن تكريم ذكرى فيل يقتضي “الانتفاض ضد جميع القتلى المدنيين أيا كانت جنسيتهم أو ديانتهم”.

وتابعت “من خلال التنديد بالجرائم الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وأيضا بجرائم حماس ضد مدنيين إسرائيليين، أكرّم أكثر من أي وقت مضى إرث سيمون فيل”.