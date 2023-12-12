مدير شركة بحرية للجزيرة مباشر: سفينتنا تعرضت لقصف صاروخي في البحر الأحمر “خاص”

قال غيير بلسنيس المدير التنفيذي لشركة لودفيج موينكل -مقرها مدينة بيرغن النرويجية- المسؤولة عن إدارة سفينة M/T Strinda إن السفينة تعرضت لقصف صاروخي في البحر الأحمر.

وأضاف بلسينيس للجزيرة مباشر أن الشركة تتابع للتأكد من سلامة طاقم السفينة ورصد الأضرار المادية.

وأشار إلى أن السفينة مملوكة لرجل أعمال هندي وليس إسرائيليا.

وعما إذا كانت السفينة قد تلقت استجابة من السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر بعد توجيهها نداءات استغاثة، قال غيير إنه ليس لديه معلومات في الوقت الحالي بهذا الِشأن.

وقال مسؤولون أمريكيون إن السفينة تعرضت لهجوم بصاروخ واحد على الأقل تم إطلاقه من مناطق يسيطر عليها الحوثيون حسبما أورد موقع ” The war zone” المتخصص في أخبار مناطق الصراع.

والسفينة إم ستريندا سفينة تجارية تعمل في نقل المواد الكيميائية وترفع علم النرويج وتديرها شركة لودفيج موينكل ومقرها مدينة بيرغن النرويجية بحسب الموقع الرسمي للشركة.

ويأتي الحادث بعد أيام من توعّد الحوثيين في اليمن باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها محذرةً كل شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وعلى خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هاجم الحوثيون سفناً في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مُسيّرة وصواريخ باليستية على إسرائيل تضامنا مع فلسطين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الثلاثاء، عبر منصة “إكس” عن “بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة”.