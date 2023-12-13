نازحون يعانون في مخيمات حي المواصي جنوبي غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في المخيمات في حي المواصي جنوبي قطاع غزة.

ووسط هطول الأمطار وغرق الخيام، قال أحد النازحين للجزيرة مباشر “جئنا من غزة، مفيش حد بيطلع لنا، حسبنا الله على كل واحد عربي، تحت المطر إيش نسوي؟ أنا مريض بسبب البرد”.

وقال آخر وهو يقف وسط الطين “جئنا من رفح، قالوا منطقة حي السلطان آمنة فيها طعام وشرب وخيام، جئنا لم نجد شيئًا!”.

وأضاف “أنا أعيش في هذا المكان أنا وأولادي 11 فردًا، هذا مكان نأكل فيه مفيش سقف، وهكذا ترون المطر والأطفال حافيين إيش نسوي؟ الفرشة كلها مياه، هل هذا هو المكان الآمن؟ حتى الحطب للطبخ غير موجود”.

وقال نازح قادم من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة للجزيرة مباشر “بقالنا 10 أيام لا أكل ولا مياه ولا خيام، والمياه فوق رؤوسنا ونعيش في الطين”.

وتساءل مستنكرًا “كيف أغطي الأولاد؟ الأحرمة كلها مياه، وين نروح؟ وصلنا لحالة ميؤوس منها، كفى”.

وفي حسرة وأسى، قالت امرأة نازحة “المطر نزل علينا في الليل واتبهدلنا، معرفناش نتغطى، شردنا عند الناس ولكن الناس ما عندها وسع، ناشدناهم يعطونا خيمة ما حدا اطلع فينا”.

وأضافت “يا ريت العرب يحسوا فينا، لا في المطر ولا في الحرب سألوا فينا، كل أغراضنا وفراشنا ومواعينا كلها مياه، يارب حد يحس فينا”.

وفي تجمُّع حول النار بحثًا عن شيء من الدفء، قال نازح “عندي بنت صغيرة وأنا مريض سرطان، حرام هذا اللي بيصير فينا، إيش ذنب الأطفال؟ أطفالنا ماتت، غرقنا طول الليل تحت البرد”.