وزير إسرائيلي يبارك اقتحام جنود الاحتلال لمسجد جنين والصلاة فيه.. وفلسطين والأردن يدينان (فيديو)

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، باقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في جنين شمالي الضفة الغربية وأدائهم صلاة يهودية داخله، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية والأردنية إدانتهما.

ونشر بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في تدوينة على حسابه في تلغرام شريط فيديو قصير لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد. وكتب: “صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين”.

وقال الجندي عبر مكبر الصوت: “اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد”. وظهر في فيديو أخر جندي إسرائيلي وهو يتلو ذات الصلاة من على منبر المسجد.

هل نحنّ حقاً أمة محمد؟!

هل نحن حقاً مسلمين؟!

أين غيرتنا؟! #غزة تُذبح، و #المسجد_الأقصى يُدنس، واليوم تقاوم الصلوات التلمودية في مسجد #جنين!!! هل من عاقل ما زال مقتنع أنها حرب على #حماس وليست حرباً على الله وعلى دين الله؟! يا أمة محمد؛ من يعتدي على الأقصى سيعتدي غداً على… pic.twitter.com/noL4iiUnj9 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 14, 2023

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام جنود إسرائيليين للمسجد “انتهاكا صارخا لحرمة المسجد وقدسيته”.

وأضاف بيان الخارجية أن تصرف الجنود “استهزاء بجميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية والأخلاقية، ويهدف إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على مشاعرهم بشكل استفزازي غير مسبوق”.

كما أدانت الوزارة “تصريحات ومواقف الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير الذي أيد فيها هذا الاعتداء وانبرى للدفاع عن مرتكبيه ومحاولة توفير الحماية لهم بعد أن قام جيش الاحتلال بإيقافهم، في دعم صريح من بن غفير وتحريض سافر لهذا العمل الاستفزازي الذي يعكس تصرفات ميليشيات إرهابية وليس جيشا منظما”.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن “تدنيس قوات الاحتلال لمسجد في جنين تصرف مشين ومدان ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية”.

وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيم جنين، واقتحام عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي للمسجد، ورأت فيه تصرفا أرعن يمثل استفزازاً صارخاً يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية .

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال “إنه انتهاك لحرمة الأماكن الدينية والإساءة إليها”، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف”.