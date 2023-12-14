جنود إسرائيليون يقتحمون مسجدا في جنين ويقرؤون صلوات تلمودية عبر مكبراته (فيديو)

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، واستخدموا مكبرات الصوت لأداء صلوات تلمودية فيه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله “تم إخراج الجنود من النشاط العملياتي فورًا، بعد استلام مقاطع الفيديو والفحص الأولي للحادث من قبل القادة”.

وأضاف “تصرفات الجنود في مقاطع الفيديو خطيرة وتتعارض تمامًا مع قيم في جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم تأديب الجنود وفقًا لذلك”.

شاهد| أحد جنود الاحتلال يغني بمكبر صوت أحد مساجد جنين. pic.twitter.com/a4KqHg8YGu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 14, 2023

من جانبه أدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد في جنين وتدنيسها، وإقامة طقوس تلمودية داخلها باستخدام مكبرات الصوت.

وأشار في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن تدنيس المساجد مخالف للأعراف الدولية، ومن شأنه زيادة الاحتقان، وجر المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه.

وطالب البكري، المجتمع والمؤسسات الدولية والمراجع الدينية العالمية بإدانة هذا التصرف وتجريمه.

ولليوم الثالث على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية.

وارتفع، الخميس، عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية منذ الثلاثاء، إلى 11 فلسطينيا، سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمّرة يشنّها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.