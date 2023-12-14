“حلمنا نرجع على بيوتنا”.. أمنيات أهل غزة تقاوم محاولات التهجير (فيديو)

أي أحلام تراود النازحين والناجين من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة؟ سؤال جاءت إجابته واحدة على معظم من التقتهم الجزيرة مباشر، وهي حلم العودة إلى بيوتهم التي أجبروا على النزوح منها.

في أحد مخيمات مدينة رفح جنوبي القطاع، توقفت أماني وأحلام هؤلاء الرجال عند حلم العودة، في رفض جديد لمخططات التهجير والترحيل التي تحاول إسرائيل فرضها عليهم.

النازحون الذين استطلعت الجزيرة مباشر آراءهم ناشدوا العالم وقف الحرب المستعرة والتي دخلت شهرها الثالث، وعبروا عن تطلعاتهم لوصول الدعم الذي يساعدهم في هذه الظروف الصعبة من الشعوب العربية.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد قالت إن عدد النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى نحو 1.7 مليون شخص.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.