حماس في ذكرى انطلاقتها الـ36: نجدّد العهد على استمرار المقاومة حتى زوال الاحتلال

أكدت حركة حماس في بيان نشرته، الخميس، في ذكرى انطلاقتها الـ36، عن استمرارها بالمقاومة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني “في التحرير والعودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس”.

وأكدت الحركة أنها مع أي جهد يدعم وقف الحرب على غزة والضفة وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، “ويؤدّي إلى تشكيل مرجعية وطنية على طريق استرداد شعبنا لحقوقه الوطنية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان حركة حماس: