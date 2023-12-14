حماس في ذكرى انطلاقتها الـ36: نجدّد العهد على استمرار المقاومة حتى زوال الاحتلال
14/12/2023-|آخر تحديث: 15/12/202312:11 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكدت حركة حماس في بيان نشرته، الخميس، في ذكرى انطلاقتها الـ36، عن استمرارها بالمقاومة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني “في التحرير والعودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس”.
وأكدت الحركة أنها مع أي جهد يدعم وقف الحرب على غزة والضفة وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، “ويؤدّي إلى تشكيل مرجعية وطنية على طريق استرداد شعبنا لحقوقه الوطنية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان حركة حماس:
- في ذكرى انطلاقة الحركة الـ 36 نجدّد العهد على استمرار المقاومة حتى زوال الاحتلال
- ستبقى مقاومتنا متصاعدة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
- لن نقبل أي وصاية ولن نسمح بمرور أي مخططات مشبوهة تحاول الالتفاف على حق شعبنا في تقرير المصير
- الاحتلال الصهيوني وإدارة بايدن يتحمّلان كامل المسؤولية عن استمرار المجازر بحق شعبنا
- نؤكّد انفتاحنا على كل الجهود التي تُفضي إلى وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإلى إطلاق سراح أسرانا
- ندعو أحرار العالم إلى مزيد من الحراك المتصاعد نصرة للشعب الفلسطيني وحقّه في الحرية وتقرير المصير
- نحيي شعوب أمتنا العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم الذين خرجوا للتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية
المصدر : الجزيرة مباشر