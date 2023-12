موظفون من إدارة بايدن يحتجون ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونُظمت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء بمشاركة موظفين من مستويات إدارية متعددة وأديان مختلفة في إدارة بايدن، حيث وجهوا دعوات إلى التدخل لوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها: “الرئيس بايدن، موظفوك يطالبون بوقف إطلاق النار”، وأشعلوا الشموع أمامهم على الأرض ليشكلوا عبارة وقف إطلاق النار بالإنجليزية.

NOW: Dozens of Biden administration staffers hold a vigil outside the White House, calling for a ceasefire.

“The temporary ceasefire ended 13 days ago, and we are horrified to see the full resumption of killings, displacement and bombardment of Palestinian civilians in Gaza.” pic.twitter.com/6A7gT90IRV

— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) December 13, 2023