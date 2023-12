الجيش الإسرائيلي يعلن قتله “بالخطأ” 3 أسرى لدى حماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته قتلت ثلاثة أسرى “عن طريق الخطأ” في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون “تهديدا”.

وقال الجيش في بيان “خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا”، معربا عن “الندم العميق على الحادث المأسوي”.

وأوضح أنه أثناء “عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ثارت شبهة حول هوية القتلى، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم ثلاثة أسرى إسرائيليين”.

ووفقا للبيان فقد تم نقل الجثث إلى مركز “هتسفي” الصحي لإجراء المزيد من الفحوصات، حيث تم التعرف على هوية الأسرى وهم: يوتام حاييم، الذي أسر من كيبوتس “كفر عزة” يوم 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وسامر طلالقة، الذي أسر من كيبوتس “نير عام” في اليوم ذاته. ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسم الأسير الثالث بناء على طلب عائلته.

The IDF just admitted its forces killed 3 kidnapped Israelis in Gaza who were mistakenly identified as a threat.

Hostage’s families accuse Gov’t of jeopardizing hostage’s lives:

There is no way to get hostages back alive by military means…the only viable choice: All for All. pic.twitter.com/O09E2ffXxO

— Rula Jebreal (@rulajebreal) December 15, 2023