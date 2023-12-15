برلماني أوكراني يفجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس محلي (فيديو)

فجّر برلماني أوكراني قنابل يدوية، الجمعة، خلال اجتماع لمجلس محلي في مقاطعة زاكارباتيا، ما أدى إلى إصابة 26 شخصا.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أحد النواب (دون تسميته) فجّر قنابل يدوية خلال اجتماع في مجلس قرية كيريتسكوفسكي في زاكارباتيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الانفجار أدى إلى إصابة 26 شخصا، بينهم 6 في حالة حرجة.

🔴🇺🇦: قبل شوي صارت حادثه في اوكرانيا سياسي القى قنابل يدويه على اجتماع لمجلس القرية في ترانسكارباثيا، نتيجة للحادثه، أصيب 26 شخص 6 منهم في حالة خطيرة… أسباب هذا الفعل للحين غير معروفة. pic.twitter.com/BIb5mAiMH5 — MOATH | معاذ (@M0ATH) December 15, 2023

وتم إرسال قوات أمنية وفرق طبية إلى مكان الحادث، دون تفاصيل عن دوافع الفاعل.

بدوره، أعلن جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، فتح تحقيق في الحادث واعتباره “إرهابيا”.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الحادث وقع خلال مفاوضات ميزانية العام 2024 في مجلس قرية كيريتسكوفسكي.

وأشارت إلى أن النائب “سيرغي باترين”، قام بتفجير 3 قنابل يدوية أثناء اعتراضه على بعض مسائل الميزانية في الاجتماع.