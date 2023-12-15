ضياء رشوان للجزيرة مباشر: استهداف الصحفيين بهذا الكم في غزة “الأول من نوعه في العالم” ويجب مقاضاة الاحتلال (فيديو)

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ونقيب الصحفيين السابق، إن استهداف الصحفيين في غزة بهذا الشكل والكم هو “الأول من نوعه في العالم”.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة مباشر، الجمعة، خلال تعليقه على استهداف الزملاء في الجزيرة المراسل وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة في غزة، إن أكثر من 87 صحفيا استشهدوا في غزة منذ بداية العدوان، “وهذا رقم يفوق كل الصحفيين الذين قتلوا في كل العالم في عام 2022 وفق اليونيسكو، وهنا لا نحسب أيضًا استهداف أهالي الصحفيين كما حدث مع الدحدوح”.

وقال إن العالم بوضوح “لا يريد أن يحمي الصحفيين ولا يريد أن يحمي المدنيين”، مضيفًا أن “الصحفيين ليسوا فقط أهل مهنة يجب أن تراعى، بل هم مدنيون”.

واعتبر أن الحديث عن حماية الصحفيين اليوم “لا معنى له”، في ظل عدم وجود أي تحرك جدي من المنظمات الصحفية والحقوقية في العالم.

وشدّد على ضرورة تحرك الجميع بشكل سريع، وقال إنه “يجب أن لا يكون فقط إعلاميًا، أنتم في الجزيرة اتخذتم طريقًا قانونيًا في قضية استشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة، ويجب رفع دعاوى على الاحتلال بشكل موسّع”.

وأوضح إن “دولة الاحتلال لا تسمح بدخول الصحفيين غير الفلسطينيين إلى غزة، هم يريدون قتل الصحفيين لكن لا يريدونهم أن يكونوا من الأجانب”.

وأشار إلى وجود عشرات الطلبات المعلّقة لدى مصر من الصحفيين للدخول إلى غزة، لكن رفض إسرائيل منحهم تعهدا بأن سلامتهم هي مسؤوليتها يمنع إدخالهم إلى غزة، “رغم أن الصحفيين أفراد من مؤسسات كبرى”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 89 صحفيًّا، واعتقل 8 صحفيين وأصاب العديد منهم”.

واعتبر أن “هذا يدلّل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمّد من الجيش الإسرائيلي”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدًا و50 ألفا و897 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة و”كارثة إنسانيّة غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينيّة وأمميّة.