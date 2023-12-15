غضب واسع على المنصات بعد اقتحام جنود الاحتلال مسجدا في جنين وإقامة صلوات يهودية داخله (فيديو)

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في مدينة جنين، الخميس، وإقامة صلاة يهودية فيه.

وصعد جندي إسرائيلي إلى منبر المسجد وبدأ بصلاة “اسمع يا إسرائيل”، أو “شيماع إسرائيل” باللغة العبرية.

و”اسمع يا إسرائيل” هي صلاة لدى اليهود تؤدى في الصباح والمساء.

وقال الجندي عبر مكبر الصوت: “اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد”.

ووصف العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، تصرف الجندي الإسرائيلي بالوضيع، متسائلا خلال كلمة له في المجلس: “أي أمن تمنحكم هذه التصرفات”؟

تصرّف وضيع في مسجد جنين. Vile behavior in Jenin Mosque

התנהגות מבזה במסגד בג׳נין pic.twitter.com/QxuxES6NLe — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) December 14, 2023

وعبر الناشط الغزاوي أدهم أبو سلمية عن غضبه من الفيديو، وقال إن “غزة تذبح، والمسجد الأقصى يدنس، واليوم تقام الصلوات التلمودية في مسجد بجنين”، متسائلا: “هل من عاقل ما زالا مقتنعا أنها حرب على حماس وليست حربا على الله وعلى دينه؟”.

هل نحنّ حقاً أمة محمد؟!

هل نحن حقاً مسلمين؟!

أين غيرتنا؟! #غزة تُذبح، و #المسجد_الأقصى يُدنس، واليوم تقاوم الصلوات التلمودية في مسجد #جنين!!! هل من عاقل ما زال مقتنع أنها حرب على #حماس وليست حرباً على الله وعلى دين الله؟! يا أمة محمد؛ من يعتدي على الأقصى سيعتدي غداً على… pic.twitter.com/noL4iiUnj9 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 14, 2023

الناشط الفلسطيني حسام شاكر اعتبر ما جرى “إذلالا متواصلا لملياري مسلم”.

⭕️ إذلال متواصل لملياري مسلم. جيشهم فجّر مساجد #غزة ورفع قبل شهر علم الاحتلال على مسجد في #الخليل ويدنس اليوم مسجدا في #جنين بالأحذية والأسلحة ويسخر من الإسلام علنا، ويقيم صلوات عابثة من منبره وعبر مكبِّرات الصوت. يصوِّر الإهانات لتصل جرعة الإذلال إلى مسلمي الأرض.#لإضراب_العالمي pic.twitter.com/UoOKmlMLO0 — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 14, 2023

فيما ربط خالد الجهني بين الحادثة وعملية طوفان الأقصى، وقال إنه “لن يسلم مسجد في أي بلد عربي من الصهاينة إذا تركناهم يهمينوا ويسيطروا”.

( جندي من جيش الاحتلال يعتلي المنبر ويغني في أحد مساجد جنين )

ولا يزال هناك من يسأل لماذا كان طوفان الأقصى. !!

لن يسلم مسجد في أي بلد عربي من الصهاينة إذا تركناهم يهيمنوا ويسيطروا pic.twitter.com/r3Ck7jMvAq — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) December 14, 2023

بدوره تساءل أحمد فوزي: “أين هم علماء المسلمين اليوم، وأين أصحاب الجهاد بالسنن، وهم يرون تدنيس المساجد عيانا بيانا في وضح النهار؟”.

جنود الاحتلال اليهود

اقتحموا مسجد في جنين ليدنسوه وليسمعوا الأهالي المسلمين بمكبرات الصوات نشيدهم العبري لإهانة المسلمين وإذلالهم أرسلوها لدعاة وحدة الأديان والبيت الإبراهيمي ⁧#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/U5x74eQori — هاشم (@hashemuf1) December 14, 2023

جندي إسرائيلي يقف على منبر مسجد في جنين بالضفة الغربية ويقول من فوقه تراتيل توراتية..50 ألف جندي تابعين للسلطة يقمعون أبناء شعبهم في الضفة، تحت مسميات أجهزة الأمن الوقائي والوطني والمخابرات وغيرها..يمنعون خروج التظاهرات، ويحظرون تداول السلاح، ويجمعون أسماء المقاومين، ويرسلونها في… — Abdo Fayed – عبده فايد (@Abdo_Fayed89) December 14, 2023

جندي صهيوني يعتلي منبر مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية ويتلو صلوات تلمودية. أين هم علماء المسلمين اليوم وأين أصحاب الجهاد بالسنن وهم يرون تدنيس المساجد عياناً بياناً في وضح النهار ؟ pic.twitter.com/syf433jcEo — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) December 14, 2023

جنود إسرائيليون يقتحمون مسجد مخيم جنين ويستخدمون سماعات الآذان لأداء "صلاة اسمع يا إسرائيل"

وهي صلاة لدى اليهود، من كلمتين في بداية قسم من التوراة، وتعرف أيضا بـ «شيماع» أي إسمع وهي بمثابة محور صلاة الصباح والمساء. الآية تمثل جوهر التوحيد في اليهودية: «اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا… pic.twitter.com/SvqexvWtbN — Muath Hamed 🔻 (@MuathHamed) December 14, 2023