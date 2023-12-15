فلسطين

غضب واسع على المنصات بعد اقتحام جنود الاحتلال مسجد في جنين وإقامة صلوات يهودية داخله (فيديو)

اعتداء جنود الاحتلال على مسجد في جنين
اعتداء جنود الاحتلال على مسجد في جنين
15/12/2023

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في مدينة جنين، الخميس، وإقامة صلاة يهودية فيه.

وصعد جندي إسرائيلي إلى منبر المسجد وبدأ بصلاة “اسمع يا إسرائيل”، أو “شيماع إسرائيل” باللغة العبرية.

و”اسمع يا إسرائيل” هي صلاة لدى اليهود تؤدى في الصباح والمساء.

وقال الجندي عبر مكبر الصوت: “اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد”.

ووصف العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، تصرف الجندي الإسرائيلي بالوضيع، متسائلا خلال كلمة له في المجلس: “أي أمن تمنحكم هذه التصرفات”؟

وعبر الناشط الغزاوي أدهم أبو سلمية عن غضبه من الفيديو، وقال إن “غزة تذبح، والمسجد الأقصى يدنس، واليوم تقام الصلوات التلمودية في مسجد بجنين”، متسائلا: “هل من عاقل ما زالا مقتنعا أنها حرب على حماس وليست حربا على الله وعلى دينه؟”.

الناشط الفلسطيني حسام شاكر اعتبر ما جرى “إذلالا متواصلا لملياري مسلم”.

فيما ربط خالد الجهني بين الحادثة وعملية طوفان الأقصى، وقال إنه “لن يسلم مسجد في أي بلد عربي من الصهاينة إذا تركناهم يهمينوا ويسيطروا”.

بدوره تساءل أحمد فوزي: “أين هم علماء المسلمين اليوم، وأين أصحاب الجهاد بالسنن، وهم يرون تدنيس المساجد عيانا بيانا في وضح النهار؟”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر