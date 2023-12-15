قيادي بحماس: جنود العدو وضباطه يعودون من غزة أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين (فيديو)

أكدت حركة حماس، رفضها التفاوض بشأن أي صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا بـ”وقف كامل للعدوان” على قطاع غزة، والاستجابة لشروط فصائل المقاومة.

وأعرب القيادي في الحركة أسامة حمدان، الخميس، عن انفتاح حركته “على كافة الجهود التي تفضي لوقف العدوان على غزة والضفة، ولإطلاق سراح الأسرى، وتؤدّي إلى تشكيل مرجعية وطنية على طريق استرداد الحقوق الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وميدانيا، قال حمدان إن “مقاومينا سيتعاملون مع تهديد إسرائيل بضخ مياه البحر إلى الأنفاق”، مشيرا إلى أن “جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزة”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمدان: