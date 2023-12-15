قيادي بحماس: جنود العدو وضباطه يعودون من غزة أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين (فيديو)
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15/12/2023-|آخر تحديث: 15/12/202312:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكدت حركة حماس، رفضها التفاوض بشأن أي صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا بـ”وقف كامل للعدوان” على قطاع غزة، والاستجابة لشروط فصائل المقاومة.
وأعرب القيادي في الحركة أسامة حمدان، الخميس، عن انفتاح حركته “على كافة الجهود التي تفضي لوقف العدوان على غزة والضفة، ولإطلاق سراح الأسرى، وتؤدّي إلى تشكيل مرجعية وطنية على طريق استرداد الحقوق الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وميدانيا، قال حمدان إن “مقاومينا سيتعاملون مع تهديد إسرائيل بضخ مياه البحر إلى الأنفاق”، مشيرا إلى أن “جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزة”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمدان:
- تلقى العدو النازي خسارة استراتيجية يوم السابع من أكتوبر الماضي ويتعرض للهزيمة في كل الميادين
- جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزة
- لم يبق لنتنياهو وأركان حربه سوى إعلان الفشل في غزة والبدء في سحب جيشه من هناك
- نتنياهو فشل في تحقيق أي هدف في غزة
- الإشارة التي يريدها الاحتلال من المقاومة تلقوها في الميدان
- لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان على غزة والاستجابة لمطالب المقاومة
- نؤكد انفتاحنا على كافة الجهود التي تفضي إلى وقف العدوان على غزة والضفة
- الاحتلال الصهيوني وإدارة بايدن يتحمّلان كامل المسؤولية عن استمرار المجازر بحق شعبنا
- إعلان الإدارة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على كوادر حماس يأتي في سياق التواطؤ مع الاحتلال
- لا تبحثوا في مستقبل غزة بعد الحرب بل ابحثوا في مستقبل الكيان الصهيوني
- قيادة الشعب الفلسطيني أمر داخلي يقرره الشعب الفلسطيني وندعو لتشكيل قيادة وطنية
- موقف الحركة كان ولا يزال عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني على أي جزء من أرضنا
- الكيان الصهيوني مؤقت وسيزول
- ما يقع في غزة جريمة حرب والإدارة الأمريكية باتت تدرك أن نتنياهو يجرها لمأزق كبير
- مقاومونا سيتعاملون مع تهديد إسرائيل بضخ مياه البحر إلى الأنفاق
المصدر : الجزيرة مباشر