“لو متنا أحسن”.. مسنّة فلسطينية تبكي على الهواء بعدما فقدت ابنها وتوجه رسالة للعالم (فيديو)

اشتكت مسنة فلسطينية من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة، متمنية الموت على العيش بهذه الأوضاع.

وعن سوء الوضع تقول “نحن والميتين سواء، لو متنا أحسن إلنا، وأنا بقول حسبي الله وانت الوكيل”.

وأشارت إلى استشهاد ابنها، وقالت “ابني استشهد من 5 أيام، بعد ما رفض النزوح معنا (من المنزل)”.

وبينت أنه وعند خروجه من المنزل ومحاولته الحصول على بعض الطعام لأطفاله اغتالته طائرة إسرائيلية رفقة 4 أشخاص آخرين.

ووجهت رسالة للعالم وقالت “رسالتي للعالم يقفوا معانا الدول يساعدونا، يشوفوا وضعنا كيف.. أولادنا ماتوا من الجوع.. جعنا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الخميس 18 ألفا و787 شهيدا، و50 ألفا و897 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.