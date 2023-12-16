البيت الأبيض ونتنياهو وغالانت يعلقون على قتل جيش الاحتلال 3 أسرى إسرائيليين في غزة “بالخطأ”

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه “لمأساة لا تحتمل” بعد مقتل ثلاث أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة الجمعة “عن طريق الخطأ” بعد اعتقاد القوات الاسرائيلية أنهم يشكلون “تهديدا”، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو “أشد على أيدي جنودنا الملتزمين باستعادة مختطفينا حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم”، مشيرا إلى أنهم سيستخلصون العبر وسيواصلون “بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم سالمين”.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن قلبه “مع عائلات المختطفين الثلاثة الذين قُتلوا بالخطأ بنيران الجيش في قطاع غزة”.

وأضاف أن “هذه ساعات صعبة لكن علينا التحلي بالصبر ومواصلة عملياتنا من أجل رهائننا وجنودنا ومواطنينا”.

🚨🇮🇱 ISRAELI troops "mistakenly" opened fire on & MURDERED 3 ISRAELI hostages in northern Gaza today. pic.twitter.com/F16vwgu2TX — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 15, 2023

وعلق البيت الأبيض على الحادثة، وقال الجمعة إن مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان “خطأ مأسويا”.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي “ليست لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي”.

وبعد الإعلان عن قتل الأسرى، أفادت مراسلة الجزيرة أن عائلات محتجزين تتجه للتظاهر عند وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت إن عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، هددت الجمعة ببدء إضراب عن الطعام بعد رفض نتنياهو، الاجتماع معهم.

وأفادت الصحيفة أن 100 عائلة من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، اتهمت نتنياهو بالعمل على شق صفوف تجمعهم “حتى لا يستجيب لمطالبهم”.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.