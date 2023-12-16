“الوقت ينفذ”.. كتائب القسام توجه رسالة بالعبرية بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

وجهت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، رسائل للاحتلال الإسرائيلي حول الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

ونشرت الكتائب تسجيلا مصورا بعنوان “الوقت ينفد” وكتبت العبارة باللغة العبرية، لتخاطب الرأي العام الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو في دقيقة و20 ثانية، عددا من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت القسام بعدها صورة بعنوان “الخيار لكم في توابيت أم أحياء”، وكتبتها أيضا باللغة العبرية.

عاجل | الناطق العسكري باسم كتائب القسـ. ـام أبو عبيدة:

* لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبه بمشاعر عائلاتهم

* العدو تعمد بالأمس إعدام ثلاثة من جنوده الأسرى وآثر قتلهم على تحريرهم * العدو يحاول التخلص من عبء ملف جنوده الأسرى واستحقاقاته التي يعرفها جيدا… pic.twitter.com/KJUrTUoWQO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال في بيان إن ” العدو لا زال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبه بمشاعر عائلاتهم”.

وأضاف أن “العدو تعمد بالأمس إعدام ثلاثة من جنوده الأسرى وآثر قتلهم على تحريرهم”، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التخلص من عبء ملف جنوده الأسرى واستحقاقاته.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت “خطأ” ثلاثة من المحتجزين لدى حركة “حماس”، أثناء المعارك في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

واليوم السبت كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في غزة وإبلاغ عائلتها.