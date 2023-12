رغم استشهاد 90 منهم.. البيت الأبيض: لا مؤشرات على أن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في غزة

علق البيت الأبيض على استشهاد مصور الجزيرة في غزة سامر أبو دقة، وقال إنه “لا مؤشرات على أن الإسرائيليين يتعمدون استهداف الصحفيين، ونتواصل معهم يوميًا لحثهم على عدم إيذاء المدنيين”.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الجمعة “نشعر بحزن عميق ونقدم التعازي لأسرة مصور الجزيرة سامر أبو دقة ولجميع زملائه”.

وأضاف أنه “من غير المقبول استهداف الصحفيين ونستمر في الحديث مع شركائنا الإسرائيليين على ضرورة حماية المدنيين”.

ويأتي تصريح البيت الأبيض بعدم تعمد إسرائيل قتل الصحفيين رغم ارتفاع عدد الشهداء منهم خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 90 صحفيًا.

ويفوق عدد الصحفيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عدد الإعلاميين الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وحرب فيتنام (1955-1975) والحرب الكورية (1950-1953).

ووفقًا لمؤسسة “منتدى الحرية”، مقرها واشنطن وتدافع عن حرية الصحافة، فقد 69 صحفيًا حياتهم خلال 6 سنوات خلال الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة عشرات الملايين من البشر والمعروفة بأنها الحرب الأكثر دموية شهدها العالم الحديث.

كما فقد 63 صحفيًا حياتهم في الحرب خلال الاحتلال الأمريكي لفيتنام، الذي استمر قرابة 20 عامًا، كما فقد 17 صحفيًا حياتهم في الحرب الكورية التي استمرت 3 سنوات، فوق “منتدى الحرية”.

وكذلك، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، فقد 17 صحفيًا حياتهم خلال الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022.

واستشهد، الجمعة، الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة وأصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل القناة خلال تغطيتهما القصف الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

With deepest regret and sorrow Al Jazeera Journalism Review family mourns our colleague Samer Abu Daqqa, Al Jazeera cameraman in Gaza.

He was injured from an Israeli attack on Farhana School, and was left to bleed from his injuries.

May his soul rest in Peace 🙏🏻 pic.twitter.com/MZHBaQLP3S

— Al Jazeera Journalism Review (@AJR_English) December 15, 2023