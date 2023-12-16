مديرة إقليمية لأوكسفام: يستحيل تقديم الدعم لأهالي غزة مع الحرب والحصار مهما كان حجم الأموال (فيديو)

دعت فاتي حساني، المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في إفريقيا، والممثلة الرسمية للمنظمة في المنتدى الدولي للاجئين الذي عُقد في جنيف، إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع الحصار وفتح مختلف نقاط العبور”، وذلك لإنهاء سياسة إسرائيل في “تجويع” أهالي غزة.

وقالت حساني في مقابلة خاصة مع الجزيرة مباشر، السبت، إنه “لا بد لحكومة إسرائيل أن تفي بالتزاماتها طبقًا للقانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك توفير الأمن والغذاء للمدنيين في غزة، وضمان أنهم يعيشون في ظروف معيشية لائقة”.

وأوضحت أنه “من المفجع أن نرى انتهاكات القانون الدولي الإنساني الآن في غزة، حيث يتم دفع مليوني فلسطيني إلى مدينة رفح الصغيرة، في ظروف غير إنسانية، بلا مأوى في ظل برد شديد، وهم بحاجة إلى الغذاء والدواء”.

وأضافت أن العاملين في منظمة أوكسفام أُجبروا على الفرار من مناطق في قطاع غزة للنجاة بحياتهم، وأنه يستحيل تقديم الدعم لسكان غزة مع استمرار الحرب والحصار، مهما كان حجم الأموال المخصصة من المجتمع الدولي لدعم غزة.

وكانت أوكسفام قد أصدرت بيانًا في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حذرت فيه من أن سياسة التجويع تُستخدم أداة حرب ضد المدنيين في غزة.

وشاركت حساني في المنتدى الدولي للاجئين، الذي انتهت أعماله في جنيف يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول، والذي سيطرت الكارثة الإنسانية في غزة على مناقشاته.