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البطريركية اللاتينية في القدس: قناص إسرائيلي قتل امرأة مسيحية وابنتها داخل كنيسة في غزة

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول)
17/12/2023

كشفت البطريركية اللاتينية في القدس، السبت، أن قناصا إسرائيليا اغتال أما وابنتها، وأصاب 7 آخرين في كنيسة “العائلة المقدسة” بمدينة غزة.

وأوضح مكتب البطريركية، في بيان أن إحدى “السيدتين سقطت خلال محاولتها إنقاذ الثانية، أثناء توجههما إلى دير الراهبات، فيما أصيب 7 آخرون أثناء محاولتهم المساعدة”.

وتابع: “تم إطلاق النار عليهم داخل أسوار الدير فيما لم يوجد في المكان أي مقاومة”.

وأوضح البيان أن آلية مدفعية إسرائيلية “استهدفت دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) بمدينة غزة، والذي يؤوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة؛ وهو داخل أسوار الكنيسة”.

وأضاف: “كما تم تدمير خزان الوقود والمولد الكهربائي، فضلا عن دمار واسع أصاب المكان وجعله غير صالح للسكن أو تقديم الرعاية لذوي الإعاقة”.

وأشار البيان إلى “إصابة 3 أشخاص داخل أسوار الدير، الليلة الماضية، نتيجة القصف العنيف الذي استهدف المدينة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر