البطريركية اللاتينية في القدس: قناص إسرائيلي قتل امرأة مسيحية وابنتها داخل كنيسة في غزة

كشفت البطريركية اللاتينية في القدس، السبت، أن قناصا إسرائيليا اغتال أما وابنتها، وأصاب 7 آخرين في كنيسة “العائلة المقدسة” بمدينة غزة.

وأوضح مكتب البطريركية، في بيان أن إحدى “السيدتين سقطت خلال محاولتها إنقاذ الثانية، أثناء توجههما إلى دير الراهبات، فيما أصيب 7 آخرون أثناء محاولتهم المساعدة”.

وتابع: “تم إطلاق النار عليهم داخل أسوار الدير فيما لم يوجد في المكان أي مقاومة”.

وأوضح البيان أن آلية مدفعية إسرائيلية “استهدفت دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) بمدينة غزة، والذي يؤوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة؛ وهو داخل أسوار الكنيسة”.

وأضاف: “كما تم تدمير خزان الوقود والمولد الكهربائي، فضلا عن دمار واسع أصاب المكان وجعله غير صالح للسكن أو تقديم الرعاية لذوي الإعاقة”.

وأشار البيان إلى “إصابة 3 أشخاص داخل أسوار الدير، الليلة الماضية، نتيجة القصف العنيف الذي استهدف المدينة”.

تغطية صحفية | البطريركية اللاتينية- القدس: نستهجن الاستهداف الإســرائـيـلـي ضد كنيسة وأديرة في قطاع غزة، حيث اغتال قناصة جيش الاحـــتـلال سيدتين مسيحيتين وأصابوا 7 أشخاص آخرين، دون أي تحذير مسبق، وقذيفة دبابة إسرائيــلــيـة استهدفت "دير راهبات الأم تريزا" ودمرت خزان الوقود… pic.twitter.com/j82wY0VTy9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 16, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.