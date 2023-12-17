شبكة الجزيرة تحيل ملف اغتيال الزميل سامر أبو دقة إلى الجنائية الدولية

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، مساء السبت، أنها قررت إحالة ملف اغتيال الزميل المصور سامر أبو دقة في غزة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت الشبكة في بيان إن شكلت “مجموعة عمل مشتركة تضم فريقها القانوني الدولي إلى جانب خبراء قانونيين دوليين، لبدء العمل في إعداد ملف كامل حول القضية لتقديمه للمدعي العام للمحكمة”.

وإلى جانب جريمة اغتيال أبو دقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، سيتضمن الملف القانوني كذلك الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض عليها، وفق البيان.

وطبقا للمادة 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإن استهداف المراسلين الحربيين، أو الصحفيين العاملين في مناطق الحرب أو الأراضي المحتلة بالقتل أو الاعتداء المتعمد عليهم جسديا يعدّ “جريمة حرب”.

وتعهد الجزيرة بتفعيل كل المسارات الممكنة “حتى يتم تقديم المسؤولين عن جريمة الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية، وتوقيع الجزاء القانوني عليهم”.

وشيع المئات من الفلسطينيين، السبت، جثمان الزميل سامر أبو دقة، الذي اغتالته قوات الاحتلال في جنوبي قطاع غزة.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة بباحة المستشفى، تم مواراة جثمانه الثرى بمقبرة مدينة خان يونس.

وكان مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح متوسطة، في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم القناة ومراسليها.

وأصيب أبو دقة والدحدوح بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس. وظل أبو دقة ينزف أكثر من 5 ساعات، لتعذّر وصول سيارات الإسعاف إلى المكان الذي أصيب فيه جراء استمرار القصف.

وباستشهاد الزميل المصور أبو دقة، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 90 صحفيًّا.