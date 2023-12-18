القسام تنشر تسجيلا للحظة تدمير جيب إسرائيلي من نوع همر بصاروخ “كورنيت” مضاد للدروع في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف مقاتليها “جيب همر” بصاروخ مضاد للدروع “كورنيت” شمال شرق بيت لاهيا.

وأكدت الكتائب في بيان نشرته مع التسجيل، الاثنين، إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وكانت القسام قد قالت في وقت سابق إنها قصفت مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت شاحنة تُقل جنودًا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت في بيان نشرته عبر منصة تلغرام، أن مقاتليها “تمكنوا من استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق خان يونس”.

وفي بيان آخر، أفادت بأنها “قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية”.

كما أوردت في بيان أنها استهدفت “تجمعات لقوات العدو المتوغلة شمال خان يونس بقذائف الهاون”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 18 ألفًا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نُشرت يوم الجمعة الماضي، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.