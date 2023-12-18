“القطط تنهش في لحمهم”.. انتشال جثامين شهداء في خان يونس بعد 4 أيام من استشهادهم (فيديو)

وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي عدد من الشهداء عقب انتشالهم من منطقة الفخاري شرقي خان يونس، بعد مرور 4 أيام على استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في التسجيل الخاص للجزيرة مباشر لحظة إيصال الشهداء الذين جاؤوا بمركبة مدنية وليس في سيارات إسعاف.

وقال شاهد عيان “مضى 4 أيام على الشهداء، كانت القطط تنهش في لحمهم”.

وكشفت لقطات للجزيرة مباشر وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى ناصر بعد قصف إسرائيلي استهدف عائلة كلخ في حي الأمل غرب خان يونس.

ويُظهر التسجيل حالة من التأثر والفزع والبكاء لأهالي الشهداء، في حين يقوم الأطباء بمعالجة الجرحى.

كما واكبت كاميرا الجزيرة مباشر، الاثنين، عملية نقل الشهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس والصلاة عليهم قبل تشييعهم.

تعرُّض المستشفى للقصف

يُذكر أن مجمع ناصر الطبي كان قد تعرَّض لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها على تلغرام، صورًا لآثار الدمار في “مجمع ناصر الطبي” بخان يونس، معلنة تعرُّضه لـ”قصف بمدفعية الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية”.

وتُظهر الصور حجم الدمار الذي خلّفه القصف في مرافق المستشفى من تهدم لجدار إحدى غرفه، وتحطم محتويات بعض الغرف من أسرّة ومعدات طبية.

من جانبها، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن “استشهاد مواطنة وإصابة آخرين” في القصف الإسرائيلي للمجمع الطبي، مساء الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولهم إن “مواطنة مصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى استشهدت، كما أصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف مدفعية الاحتلال مبنى في مجمع ناصر الطبي”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 18 ألفًا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.