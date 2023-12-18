“القطط تنهش في لحمهم”.. انتشال جثامين شهداء في خان يونس بعد 4 أيام من استشهادهم (فيديو)

وصل مستشفى غزة الأوروبي عدة شهداء بعد انتشالهم من منطقة الفخاري شرقي خان يونس بعد مرور 4 أيام على استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في التسجيل الخاص للجزيرة مباشر لحظة إيصال الشهداء الذين جاؤا بمركبة مدنية وليس في سيارات الإسعاف.

وقال شاهد عيان “مضى 4 أيام على الشهداء، كانت القطط تنهش في لحمهم”.

وكشفت لقطات للجزيرة مباشر وصول شهداء وإصابات إلى مستشفى ناصر بعد قصف إسرائيلي استهدف عائلة كلخ في حي الأمل غرب خان يونس.

ويظهر في التسجيل حالة من التأثر والفزع والبكاء لأهالي الشهداء، فيما يقوم الأطباء بمعالجة الجرحى.

كما واكبت كاميرا الجزيرة مباشر الاثنين عملية نقل الشهداء لمستشفى ناصر بخان يونس والصلاة عليهم قبل تشييعهم.

تعرض المستشفى للقصف

يذكر أن مستشفى ناصر الطبي كان تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على تلغرام، صورا لآثار الدمار في “مجمع ناصر الطبي” بخان يونس، معلنة تعرضه لـ”قصف بمدفعية الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية”.

وتظهر الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف في مرافق المستشفى من تهدم لجدار أحد غرف المستشفى، وتحطم محتويات بعض الغرف من أسرة ومعدات طبيه.

ومن جانبها، تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن “استشهاد مواطنة وإصابة آخرين”، في القصف الإسرائيلي للمجمع الطبي، مساء الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولهم إن “مواطنة مصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى استشهدت، كما أصيب آخرون بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف مدفعية الاحتلال مبنى في مجمع ناصر الطبي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.