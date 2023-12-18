“دولنا العربية بتتفرج علينا”.. صرخة امرأة فلسطينية دُمر منزلها: الجوع قتلنا يا ابني (فيديو)

لا تنتهي القصص المأساوية القادمة من غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 73 يومًا.

إحدى القصص ترويها فلسطينية أصبحت من دون مأوى بعدما قصف الاحتلال بيتها على رأسها ورؤوس النازحين الذين كانت تستضيفهم.

تقول بعد أن خرجت إلى الشارع “كنا قاعدين في بيوتنا ما في شي ولا عنا شي، مساكين غلابة، إحنا والله قاعدين ما شفنا إلا الدار بتتحرك”.

وأشارت إلى أنها تستضيف في بيتها نازحين، إذ خرجوا معًا من بيتها لحظة القصف، ولا تدري ماذا يجري، وأي البيوت تحديدًا قُصفت في حيّها.

وقالت إنه بعد خروجها السريع دُمر منزلها، وقالت شاكية “حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من رآنا ولم يفعل شيء”.

وأضافت “دولنا العربية بتتفرج علينا، حرام عليهم، قتلوا أطفالنا نساءنا شيوخنا، وين ضمير العالم؟ الله أكبر يا عالم”.

ومشيرة بيدها إلى منطقة ما، قالت “الناس بتموت تحت الردم، شوف الأطفال. هدول إيش ذنبهم الأطفال؟ بكفي. جعنا. الجوع قتلنا يا ابني”.